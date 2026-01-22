В Китае приступили к клиническим испытаниям вакцины от акне

Китайские исследователи начали клинические испытания первой в КНР вакцины от кожного заболевания акне. Ее разработала компания WestVac BioPharma, базирующаяся в юго-западной провинции КНР Сычуань, пишет издание Sixth Tone.

Препарат представляет собой терапевтическое, а не профилактическое средство. Рекомбинантная белковая вакцина стимулирует иммунную систему к выработке антител против бактерии Cutibacterium acnes, которая при активном размножении вызывает воспаление кожи.

В первую очередь вакцина предназначена для пациентов, которые плохо реагируют на традиционное лечение или сталкиваются с частыми рецидивами.

WestVac BioPharma получила разрешение на проведение испытаний в ноябре 2025 года. 30 декабря клинические испытания начались в Западно-Китайской больнице Сычуаньского университета.

Летом 2025 года французская компания Sanofi приступила к клиническим испытаниям мРНК-вакцины от акне.