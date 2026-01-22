Когда нормальный вес не гарантирует защиты от диабета

Ученые из Гетеборгского университета показали, что «скрытое» метаболическое расстройство может не отражаться на весах, но при этом существенно повышать риск диабета и других заболеваний. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Medicine (Nat Med).

Авторы предложили новый показатель — метаболический индекс массы тела (MetBMI), который учитывает не только рост и вес, но и биологические маркеры обмена веществ. В отличие от традиционного ИМТ (показателя соотношения веса и роста), MetBMI отражает работу метаболизма, жировой ткани и влияние кишечного микробиома.

Исследователи проанализировали данные о здоровье и образцы крови 1408 человек и выявили характерную молекулярную сигнатуру метаболической дисфункции — набор циркулирующих метаболитов, связанных с переработкой пищи и активностью кишечных бактерий. На основе этих данных был создан алгоритм MetBMI, который затем протестировали на независимой группе из 466 человек.

Оказалось, что MetBMI значительно точнее обычного ИМТ предсказывает риск диабета второго типа, жировой болезни печени и метаболического синдрома. У людей, чей MetBMI был выше ожидаемого при их массе тела, вероятность развития диабета второго типа была в 2,6 раза выше, а риск метаболического синдрома — до пяти раз выше, даже если вес оставался в пределах нормы.

Дополнительно ученые обнаружили связь MetBMI с микробиомом кишечника: более высокие значения индекса соответствовали меньшему разнообразию бактерий и сниженной способности микрофлоры расщеплять пищевые волокна. Это указывает на возможную роль питания и физической активности в улучшении метаболического здоровья без обязательного снижения веса.