Найден способ замедлить старение иммунной системы

Периодическое голодание может влиять на то, как стареет иммунная система. В обзорной научной работе исследователи обсуждают, что чередование «окон» приема пищи и голодания потенциально связано со снижением возрастного спада иммунной функции. Работа опубликована в Frontiers in Nutrition.

Проанализировав данные экспериментов и исследований у людей, ученые пришли к выводу: во время голодания организм переключается с использования глюкозы на более активное окисление жиров и выработку кетоновых тел, включая β-гидроксибутират. На этом фоне могут активироваться клеточные «режимы экономии и ремонта» — например, аутофагия (переработка поврежденных компонентов клетки) и сигнальные пути, связанные с устойчивостью к стрессу и регуляцией воспалительных реакций. В результате в ряде наблюдений голодание связывали с более низкими уровнями провоспалительных молекул и более «собранной» работой иммунных клеток.

Отдельный акцент сделан на мозге: хроническое воспаление и окислительный стресс считаются важными факторами возрастных когнитивных изменений, а голодание теоретически может уменьшать нейровоспаление за счет метаболического «переключения», влияния кетоновых тел и связанных с ними сигнальных эффектов.

При этом авторы подчеркивают ограничения: значительная часть механистических данных получена на животных моделях, а человеческие исследования часто короткие и проводились в относительно здоровых группах. Кроме того, эффект голодания нередко сопоставим с результатами постоянного ограничения калорий, а для пожилых и особенно «хрупких» людей остаются вопросы безопасности — например, риск потери мышечной массы и нежелательных метаболических последствий.