Ученые выяснили, нужна ли операция при переломе локтя у детей

Крупное международное исследование показало, что при одном из самых распространённых переломов локтевой кости у детей – со смещением медиального надмыщелка – хирургическое вмешательство не даёт преимущества по сравнению с традиционным лечением гипсовой повязкой.

© Сибмеда

Результаты масштабного клинического исследования SCIENCE, проведённого специалистами из Ливерпульского и Оксфордского университетов, опубликованы в престижном медицинском журнале The Lancet. Учёные пришли к выводу, что при переломах медиального надмыщелка локтевой кости у детей со смещением хирургическая фиксация не обеспечивает лучшего восстановления по сравнению с наложением гипса, - рассказывает Medicalxpress.

Этот тип травмы составляет около 10 % всех повреждений локтевого сустава у детей и чаще всего встречается у ребят 10–12 лет после падений во время занятий спортом. Несмотря на распространённость, до сих пор в мировой практике не было единого подхода к лечению: одни врачи предпочитали операцию, другие – консервативный метод.

В исследовании приняли участие 334 ребёнка в возрасте от 7 до 15 лет из Великобритании, Австралии и Новой Зеландии. Половине пациентов наложили гипс на четыре недели, а другой половине провели операцию по фиксации костного фрагмента. Через 12 месяцев функция руки, уровень боли, возвращение к учёбе и активностям, а также качество жизни оказались сопоставимыми в обеих группах.

При этом у детей, прошедших через операцию, значительно чаще возникала необходимость в повторном вмешательстве – в основном для удаления фиксирующих винтов. Каждому седьмому ребёнку в хирургической группе потребовалась вторая операция, тогда как в группе с гипсом дополнительная хирургия понадобилась лишь одному из 45 пациентов.

Профессор Дэн Перри из Ливерпульского университета отметил, что до настоящего времени решения о лечении подобных травм принимались без достаточной доказательной базы, несмотря на растущую склонность к хирургическому подходу. По его словам, исследование SCIENCE стало первым крупным рандомизированным контролируемым испытанием в области детской ортопедии, способным изменить клинические рекомендации.

Профессор Мэтт Коста из Оксфордского университета добавил, что полученные данные позволяют отказаться от ненужных операций, снизить риски для пациентов и существенно сократить расходы Национальной службы здравоохранения.