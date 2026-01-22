В какое время дня чаще происходят тяжелые инсульты

Ученые из Национального исследовательского центра имени Карла III (CNIC, Испания) выяснили, что тяжесть ишемического инсульта зависит от времени суток, в которое он происходит. В вечерние и ночные часы повреждение мозга, как правило, оказывается более выраженным. Результаты исследования опубликованы в журнале Circulation Research (CirRes).

Авторы установили, что ключевую роль играет циркадная регуляция нейтрофилов — самых многочисленных клеток врожденного иммунитета, которые первыми реагируют на инсульт. Эксперименты на мышах и анализ клинических данных более чем 500 пациентов выявили: что в определенные фазы суточного цикла нейтрофилы переходят в более агрессивное, провоспалительное состояние.

В вечернее и ночное время нейтрофилы активнее выделяют внеклеточные ловушки — паутинообразные структуры из ДНК и белков. В норме они помогают бороться с инфекциями, но при инсульте их избыток ухудшает микроциркуляцию в головном мозге. Это способствует образованию микротромбов и усиливает повреждение тканей, приводит к снижению коллатерального кровотока и ухудшению восстановления.

Напротив, в утренние часы нейтрофилы ведут себя менее агрессивно, что ограничивает зону поражения при инсульте. По словам авторов, эти данные помогают объяснить, почему у пациентов с внешне схожими симптомами патология может иметь совершенно разные исходы.