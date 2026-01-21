Назван частый фактор развития тяжелой болезни мозга

Длительное воздействие загрязненного воздуха может повышать риск развития болезни моторных нейронов — редкого, но тяжелого нейродегенеративного заболевания. К такому выводу пришли ученые из Каролинского Института. Результаты исследования опубликованы в JAMA Neurology.

Исследователи проанализировали данные более чем 10 тысяч человек. Ученые оценили уровень загрязнения воздуха по месту жительства участников за десять лет до постановки диагноза. Основное внимание уделялось диоксиду азота и мелким взвешенным частицам, которые в первую очередь связаны с автомобильным трафиком.

Анализ показал, что даже при относительно невысоких концентрациях этих загрязнителей риск развития болезни моторных нейронов был на 20-30% выше по сравнению с людьми, жившими в более чистой среде. Ученые напомнили, что болезнь моторных нейронов также называют боковым амиотрофическим склерозом (БАС). Во время его развития постепенно гибнут двигательные нейроны (мотонейроны) — нервные клетки, отвечающие за контроль произвольных движений.

Кроме того, загрязненный воздух влиял и на течение уже диагностированного заболевания. У пациентов, которые долгое время подвергались его воздействию, болезнь прогрессировала быстрее. У них чаще ухудшались двигательные и дыхательные функции, а также повышалась вероятность преждевременной смерти или необходимости перехода на аппаратную поддержку дыхания.

Авторы отмечают, что точные биологические механизмы этой связи пока остаются неясными. Среди возможных объяснений — хроническое воспаление, влияние загрязняющих веществ на легкие и опосредованное воздействие на нервную систему, а также повышенная уязвимость моторных нейронов к токсическим факторам окружающей среды.