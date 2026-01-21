В ФМБА сообщили о высокой эффективности нового препарата от рака

В Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА России) заявили, что новый отечественный препарат "Ракурс, 223Ra", предназначенный для лечения определенных видов онкологических заболеваний, обладает высокой терапевтической результативностью и сопоставим с импортным аналогом, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу агентства.

"Данные клинического наблюдения за пациентами, получающими лечение препаратом "Ракурс, 223Ra", подтверждают его высокую терапевтическую результативность", - отмечается в сообщении.

Также в ФМБА отметили, что российский препарат сопоставим с импортным аналогом по основным параметрам эффективности, а это критически важно для радиофармацевтических препаратов.

Ранее сообщалось, что российский радиофармацевтический лекарственный препарат "Ракурс, 223Ra" прошел государственную регистрацию и разрешен к использованию в клинической онкологии. Первая партия уже поступила в медицинские учреждения РФ.

В основе инновационной разработки - радионуклид радий-223. "Ракурс, 223Ra" предназначен для лечения определенных видов онкологических заболеваний, преимущественно при метастазах в костях. Радиоактивное излучение 223Ra целенаправленно воздействует на костные метастазы, уменьшая болевой синдром и улучшая качество жизни пациентов.