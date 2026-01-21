Назван неожиданный продукт для укрепления кожного барьера

Японские ученые обнаружили в рисовых отрубях — побочном продукте производства рисового масла — ранее неизвестные липиды, способные заметно усиливать защитные свойства кожи. Результаты работы опубликованы в журнале Phytochemistry Letters (PL).

В ходе анализа ученые выделили и описали три новых молекулы, получившие названия оризацерамиды A, B и C. Эти вещества относятся к редкой группе ацилированных глюкозилцерамидов — липидов, играющих важную роль в поддержании целостности эпидермиса. Ранее подобные формы глюкозилцерамидов не удавалось достоверно выявить у растений, что делает находку значимой не только с прикладной, но и с фундаментальной точки зрения.

Чтобы оценить биологическую активность соединений, исследователи использовали реконструированные модели человеческой кожи. Ключевым показателем стала трансэпидермальная потеря воды — параметр, отражающий способность кожного барьера удерживать влагу. Выяснилось, что оризацерамид A уже при низких концентрациях существенно снижал потерю воды, тогда как оризацерамиды B и C такого эффекта не демонстрировали.

По мнению авторов, решающую роль в действии оризацерамида A играет наличие насыщенной жирной кислоты. В перспективе открытие может привести к созданию новых косметических ингредиентов и функциональных продуктов питания, а также стимулировать дальнейшие исследования биосинтеза растительных липидов.