В СПбГУ создали новую систему доставки полезных веществ в организм

В Санкт-Петербургском госуниверситете создали систему доставки биологически активных веществ на основе съедобных полимерных гранул.

Ученые работали вместе с коллегами из Тегеранского университета (Иран). Применение новой системы может повысить усвояемость организмом антиоксидантов - веществ, замедляющих окислительные процессы в организме.

"Известно, что среда в желудке слишком кислая, чтобы в ней "выживали" полезные биологически активные вещества. Поэтому их применение в терапевтических целях затруднено, и необходимо создать специальные системы доставки препаратов. Мы выяснили, что очень эффективно помещать биологически активные вещества в полимерную гранулу, содержащую наночастицы", - пояснила Ксения Мешина, одна из авторов разработки, магистрант-химик СПбГУ.

Что касается иранской стороны, то она предложила антиоксидант - экстракт растения под названием бораго, который был выделен учеными в Тегеранском университете. Разработанная система позволит организму хорошо усвоить поставляемый антиоксидант, а значит, замедлить окислительные процессы. Для создания съедобных гранул петербургские химики взяли альгинат натрия. То есть и оболочка, и наполнение в итоге выполнены из веществ доступных, что очень важно в дальнейшем, когда разработка выйдет на стадию массового производства.