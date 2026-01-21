Разработана основа для будущих лекарств от болезней нервной системы

Команда ученых Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) и Национального научного центра морской биологии (ННЦМБ) ДВО РАН разработала новые биологически активные вещества на основе рыбьего жира - омега-3 полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК), которые лягут в основу лекарств для лечения тяжелых заболеваний центральной нервной системы и последствий нейротравм. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ДВФУ.

"В ходе экспериментов было протестировано несколько видов производных омега-3 жирных кислот - этаноламидов докозагексаеновой, докозапентаеновой, эйкозапентаеновой и стеаридоновой кислот, синтезированных из концентрата. Экспериментальные данные показали, что исследуемые соединения эффективно подавляют окислительный стресс и выработку провоспалительных молекул, защищая клетки нервной системы от повреждений. Выяснилось, что новые вещества воздействуют на клетки центральной нервной системы и подавляют воспаления, одновременно запуская защитные и восстановительные механизмы", - говорится в сообщении.

Также было установлено, что этаноламиды ПНЖК влияют на обмен жиров и стимулируют выработку нейротрофинов - веществ, необходимых для поддержания жизнеспособности и восстановления нейронов.

"Полученные результаты подтвердили высокую терапевтическую ценность соединений и открыли новые перспективы для разработки средств, направленных на лечение и профилактику нейровоспалительных и нейродегенеративных заболеваний", - отметили в ДВФУ.

Исследование провели преподаватель ДВФУ Дарья Ивашкевич и студентка четвертого курса Института мирового океана (ИМО) ДВФУ Екатерина Громова совместно с сотрудниками ННЦМБ ДВО РАН Игорем Манжуло, Анастасией Егораевой, Русланом Султановым и Ариной Пономаренко.