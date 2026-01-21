Ученые нашли способ снизить риск кариеса

Исследование Орхусского университета показало, что аргинин может помочь в борьбе с зубным налетом и кариесом. В эксперименте приняли участие люди с активным кариесом. Исследование оценил Залим Кудаев, основатель федеральной сети клиник «Зубы за один день».

© runews24.ru

Для каждого участника исследования изготовили специальные протезы, на которых собирался зубной налет. Трижды в день протезы погружали в сладкий раствор для создания условий для роста бактерий. Одну сторону протеза обрабатывали аргинином, а другую — обычной водой.

Через четыре дня налет изучили в лаборатории. Налет, который был обработан аргинином, стал менее кислым, а значит — менее вредным для зубов. Протезы имели более высокий pH, то есть меньшую кислотность, через 10−35 минут после воздействия сахара. Аргинин также снизил уровень кислотообразующих стрептококков (Streptococcus mitis/oralis) и немного повысил количество стрептококков, способных метаболизировать аргинин и повышать pH

Аргинин является природным веществом, содержащимся в слюне человека. Его можно получить из обычной пищи: мяса, рыбы, молочных продуктов, орехов, семян и бобовых. Кроме того, его добавляют в некоторые зубные пасты и ополаскиватели.

Однако, как отмечают ученые, аргинин не заменяет чистку зубов, а лишь усиливает ее эффект.

Ранее был назван простой способ защитить легкие от загрязненного воздуха. Американский вирусолог создал противовирусное пиво и выпил его.