Открыт эффективный способ ускоренного восстановления мышц

Ученые из Китайской академии наук разработали имплантируемый электростимулятор для восстановления поврежденных мышц, который не требует батарей и полностью разлагается в организме. Устройство предназначено для лечения тяжелых мышечных травм, при которых естественная регенерация практически не работает. Изобретение описано в Cell Biomaterials (CB).

© Lenta.ru

Система использует движение самого тела: тонкая пьезоэлектрическая пленка вырабатывает электрический сигнал при сгибании сустава и передает его к зоне повреждения мышцы. Там сигнал поступает в специальный гидрогелевый каркас, который одновременно служит «матрицей» для роста новых мышечных клеток и проводником стимуляции.

Эксперименты на крысах показали, что такая стимуляция ускоряет деление и созревание мышечных клеток. В результате мышечная ткань восстанавливалась примерно за две недели, а сам имплант полностью растворялся в организме за месяц, без необходимости повторной операции по его удалению.

Авторы подчеркивают, что ключевое преимущество разработки — автономность и биосовместимость. Имплант не зависит от внешних источников энергии, не доставляет дискомфорта и исчезает сам, снижая риски осложнений. Исследователи считают, что подход может стать основой для новых методов лечения тяжелых мышечных повреждений у людей.