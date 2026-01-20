Исследование показало, какая хроническая болезнь «отравляет» сердце

Пораженные почки могут выделять в кровоток микрочастицы с токсичными микроРНК, которые нарушают работу сердечной мышцы. К такому выводу пришли ученые из UVA Health и Mount Sinai. Исследование опубликовано в журнале Circulation.

© Газета.Ru

Хроническая болезнь почек (ХБП) давно связана с высоким риском сердечно-сосудистых осложнений: более половины таких пациентов умирают именно от болезней сердца. Однако конкретный механизм этой связи оставался неясным. Новая работа указывает на специфический «почечный» фактор, способный напрямую отравлять сердце.

Исследователи обнаружили, что при ХБП почки активно выделяют в кровь циркулирующие внеклеточные везикулы — микроскопические мембранные частицы, которые переносят молекулы между клетками. В норме такие везикулы участвуют в межклеточной коммуникации, но при заболевании почек они содержат микроРНК, оказывающие токсическое воздействие на сердечную ткань.

В экспериментах на мышах блокирование циркуляции этих везикул заметно улучшало функцию сердца и снижало выраженность сердечной недостаточности. Анализ плазмы крови пациентов подтвердил, что у людей с ХБП уровень вредных внеклеточных везикул значительно выше, чем у здоровых.

Авторы подчеркивают, что заболевания почек и сердца часто развиваются бессимптомно и выявляются уже на поздних стадиях. Новый механизм открывает возможность ранней диагностики: по составу крови врачи смогут определять пациентов с ХБП, наиболее уязвимых к сердечной недостаточности.

Кроме того, ученые рассматривают внеклеточные везикулы как потенциальную мишень для терапии. Воздействие на их образование или транспорт может в будущем стать способом профилактики сердечно-сосудистых осложнений у пациентов с хроническим заболеванием почек.