Ученые выяснили, что усиливает иммунный ответ на вакцины

Позитивные мысли способны укрепить иммунитет, свидетельствуют новые данные о связи между психикой и естественными защитными системами организма.

Исследователи обнаружили, что люди, активирующие с помощью позитивного мышления систему вознаграждения мозга, лучше реагируют на вакцинацию: после прививки их иммунная система производит больше антител, чем у остальных.

Результаты не означают, что надежда сама по себе способна излечить болезни, однако указывают на потенциал ментальных стратегий для помощи иммунитету в борьбе с инфекциями и даже сдерживании опухолей.

«Впервые на людях показано, по всей видимости, причинно-следственная связь: если научиться сознательно задействовать систему вознаграждения мозга, эффективность иммунизации возрастает», — пояснила профессор психиатрии и нейробиологии Тель-Авивского университета Тальма Хендлер.

Известно, что позитивные ожидания могут помогать пациентам с определенными заболеваниями — это хорошо иллюстрирует пример эффекта плацебо. И хотя опыты на животных подтверждали, что активация системы вознаграждения мозга укрепляет иммунную защиту, у людей картина оставалась неясной.

Новое исследование опубликовано в Nature Medicine. В нем принимали участие здоровые добровольцы. Они прошли сеансы нейротренинга, где применяли различные ментальные техники для повышения активности определенных зон мозга. Участники видели свои результаты в реальном времени благодаря системе оценок, которые росли вместе с мозговой активностью. После четырех тренировок испытуемым ввели вакцину против гепатита B. Через две и четыре недели у них взяли анализы крови на антитела.

Самым сильным иммунный ответ на вакцину оказался у тех, кто повышал активность вентральной области покрышки — части системы вознаграждения мозга. Лучше всего это удавалось с помощью позитивных ожиданий или представления приятных событий.

Этот эффект может быть полезен для усиления иммунитета пациентов, однако для подтверждения клинической значимости требуются более масштабные испытания. Сейчас команда изучает, затрагиваются ли и другие части иммунной системы — например, та, что отвечает за воспалительные реакции, сообщила соавтор исследования Тамар Корен.

«Предложенный нами подход — исключительно дополнительный инструмент, который может повысить эффективность вакцинации. Он не способен и не должен заменять вакцины или стандартную медицинскую помощь, — подчеркнул старший автор работы Ницан Лубианикер. — Пока рано делать выводы о степени клинической значимости. Если в более крупных испытаниях будет доказано существенное влияние на лечение, такие методики, скорее всего, станут дополнением к существующим терапиям», — согласен профессор патологии и иммунологии Университета Вашингтона в Сент-Луисе Джонатан Кипнис.

Эффект невелик, а больные в клиниках могут реагировать иначе, предупредил профессор эмпатической медицины Лестерского университета Джереми Хоуик. И все же он оценил исследование в положительном ключе: