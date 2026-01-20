Ученый призвал анализировать геномы всех россиян при рождении

Правильным решением было бы сразу же делать полный генетический анализ всего генома родившегося человека, секвенирование (чтение) которого бы дало ответы на все вопросы касательно его здоровья, отметил в беседе с «Газетой.Ru» руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

© РИА Новости

Сегодня после рождения младенцы проходят неонатальный скрининг – биохимическое исследование крови на 36 нозологий. Это все орфанные (редкие) наследуемые заболевания. Однако в данный момент новорожденным делают не генетический, а биохимический анализ, которым можно эффективно выявлять ограниченное число заболеваний.

«Правильным решением было бы сразу же делать полный генетический анализ всего генома родившегося человека, секвенирование (чтение) которого бы дало ответы на все вопросы. Кроме того, такой анализ генома необходимо делать только один раз в жизни», — добавил Волчков.

При этом ждать от программы правительства указания на проведение полного секвенирования генома россиян не стоит, скорее всего в стране появятся отдельные генетические панели для выявления определенного количества заболеваний, считает Волчков.