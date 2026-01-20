Стало известно, на что способно сердце после инфаркта

Ученые из Сиднейского университета, Института Бэрда и Королевской больницы принца Альфреда обнаружили, что клетки сердечной мышцы у человека способны восстанавливаться после инфаркта. Результаты исследования опубликованы в журнале Circulation Research (CirRes).

© Газета.Ru

Долгое время считалось, что повреждения сердца после инфаркта необратимы: погибшие кардиомиоциты заменяются рубцовой тканью, из-за чего орган теряет способность эффективно перекачивать кровь. Новая работа показывает, что такая гипотеза не точна — исследователи обнаружили признаки образования новых мышечных клеток даже в поврежденных участках сердца.

Открытие стало возможным благодаря анализу уникальных образцов живой сердечной ткани. Их получили у пациентов во время операций аортокоронарного шунтирования в Королевской больнице принца Альфреда. Ученые сравнивали ткани из поврежденных и неповрежденных зон сердца и выявили активность клеточного деления в области инфаркта.

Ранее усиление деления кардиомиоцитов после инфаркта наблюдали только у лабораторных животных. Это первое исследование, в котором такой процесс был продемонстрирован у людей. Хотя рубцы в ткани сердца сохраняются, само сердце, как оказалось, запускает ограниченные механизмы регенерации.

Авторы подчеркивают, что естественной регенерации недостаточно, чтобы полностью предотвратить развитие сердечной недостаточности. Однако понимание этих процессов открывает путь к новым методам лечения, которые смогут усилить способность сердца к восстановлению.