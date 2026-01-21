Российские ученые создали прототип вакцины от птичьего гриппа

Ученые из Санкт-Петербургского государственного университета ветеринарной медицины и НИИ гриппа разработали прототип вакцины от гриппа H5N1. Препарат планируется использовать для вакцинации птиц.

При разработке препарата ученые использовали метод обратной генетики для создания вирусов с заданными свойствами.

Они объединили гены поверхностных белков гемагглютинина и нейраминидазы, полученные из высокопатогенного штамма H5N1, с лабораторным штаммом H1N1, легко размножаемым в условиях лаборатории. Испытания показали, что препарат выполняет свою функцию.

В перспективе ученые планируют адаптировать технологию для других опасных штаммов гриппа[H1] [H2] [H3] .

Ранее сообщалось, что птичий грипп может передаваться людям от кошек. Также стало известно, что птичий грипп выявили у овец.