Стал известен фактор ускоренного снижения когнитивных функций

Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) может быть связана не только с дыхательными нарушениями, но и с повышенным риском ухудшения памяти, внимания и мышления. К такому выводу пришли авторы обзорной работы, проанализировавшие данные эпидемиологических и клинических исследований о связи ХОБЛ с легкими когнитивными нарушениями и деменцией. Работа опубликована в Frontiers in Psychiatry.

По данным разных исследований, у людей с ХОБЛ риск когнитивного снижения примерно в 1,7 раза выше, чем у тех, кто не страдает этим заболеванием. Чаще всего страдают внимание, рабочая и эпизодическая память, а также исполнительные функции — навыки, необходимые для планирования, принятия решений и повседневной самостоятельности. Эти нарушения повышают риск госпитализаций и смертности и существенно ухудшают качество жизни пациентов.

Авторы выделяют несколько ключевых механизмов, связывающих заболевание легких с работой мозга. Среди них — хроническое системное воспаление, которое может повреждать сосуды и нарушать целостность гематоэнцефалического барьера, а также гипоксия и избыток углекислого газа в крови, приводящие к окислительному стрессу и повреждению нейронов. Дополнительную роль играют обострения ХОБЛ, нарушения сна, депрессия и сопутствующее апноэ сна.

Отдельное внимание в обзоре уделено немедикаментозным способам замедления когнитивного снижения. Исследования показывают, что легочная реабилитация, физические упражнения, когнитивные тренировки могут частично улучшать когнитивные функции.

По мнению авторов, раннее выявление когнитивных нарушений и персонализированный подход к реабилитации способны существенно улучшить прогноз и повседневную жизнь людей с ХОБЛ.

Ранее стало известно, что витамин C может снижать воспаление легких, возникающее из-за мелких частиц загрязнения.