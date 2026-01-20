Названа причина депрессии и тревожных расстройств

Проживание рядом с оживленными автодорогами может повышать риск развития депрессии и тревожных расстройств в молодом возрасте. К такому выводу пришли финские ученые, проанализировав данные более 114 тысяч человек. Работа опубликована в журнале Environmental Research (ER). Команда исследователей под руководством Йиянь Хэ из University of Oulu проанализировала национальные медицинские и демографические регистры Финляндии.

В выборку вошли 114 353 человека, родившихся в 1987–1998 годах и проживавших в столичном регионе Хельсинки в 2007 году. На момент начала исследования участникам было от 8 до 21 года. Ученые отслеживали их состояние здоровья до 2016 года, фиксируя диагнозы депрессии и тревожных расстройств, поставленные в специализированной медицинской помощи. Уровень транспортного шума оценивали по месту жительства каждого участника с учетом возможных переездов. Основное внимание уделялось шуму от автомобильного транспорта. При расчетах использовались среднесуточные показатели с повышенным "весом" вечернего и ночного времени — периодов, когда люди особенно чувствительны к шуму.

Исследователи также учли широкий спектр сопутствующих факторов: социально-экономическое положение семьи, наличие психических расстройств у родителей, уровень загрязнения воздуха, доступ к зеленым зонам и характеристики района проживания. За время наблюдения примерно у каждого десятого участника к ранней взрослости была диагностирована депрессия или тревожное расстройство. Анализ показал устойчивую связь между уровнем дорожного шума и риском этих состояний. При увеличении шума на каждые 10 децибел риск депрессии возрастал примерно на 5%, а риск тревожных расстройств — на 4%. Авторы подчеркивают, что хотя индивидуальный прирост риска выглядит умеренным, воздействие шума затрагивает огромные группы населения, что делает эффект значимым с точки зрения общественного здоровья.

Примечательно, что рост риска начинался уже при уровне около 53 дБ — значении, близком к пределам, рекомендованным Всемирной организацией здравоохранения для жилых районов. Ночной шум демонстрировал схожие ассоциации, что подтверждает гипотезу о ключевой роли нарушений сна. Исследование выявило и различия между группами. Связь между шумом и тревожными расстройствами была более выраженной у мужчин, чем у женщин. Кроме того, эффект сильнее проявлялся у тех участников, чьи родители не имели диагностированных психических заболеваний, что указывает на особую роль факторов окружающей среды при отсутствии выраженной семейной предрасположенности.