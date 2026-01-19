Генетические ошибки в сигнальном пути WNT могут стимулировать неконтролируемый рост клеток в кишечнике и печени. Это показало новое исследование Университета Глазго, опубликованное в Nature Genetics (NatGen). Ученые выяснили, почему одни и те же мутации приводят к раку только в определенных тканях, а не во всем организме.

Ключевой механизм связан с белком нуклеофосмин (NPM1), который регулирует синтез белка в клетке. В нормальных тканях взрослого человека этот белок не критичен, но при раке кишечника и некоторых видах рака печени его уровень резко возрастает. Мутации в WNT-пути позволяют опухолевым клеткам «захватывать» систему сигналов, которая обычно сообщает клеткам, когда не следует делиться. Как следствие, клетки начинают бесконтрольно размножаться, формируя опухоль.

«Если блокировать NPM1, раковые клетки теряют способность эффективно синтезировать белки, что активирует естественные супрессоры опухолей и замедляет рост опухоли», — объяснил руководитель исследования, профессор Оуэн Сэнсом.

Ученый отмечает, что NPM1 не нужен для нормального функционирования зрелых тканей, поэтому такое вмешательство может быть безопасным и точечным. В долгосрочной перспективе открытие может позволить разрабатывать таргетные и безопасные виды лечения рака, минимизируя побочные эффекты традиционной химиотерапии. Однако исследователи подчеркивают: для того, чтобы протестировать, как блокировка NPM1 влияет на разные типы опухолей, нужны дальнейшие исследования.