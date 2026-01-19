Как студентов привлекают к инновационным проектам в биомедицине

Сеченовский университет запустил три предпринимательские мастерские, где студенты-медики вместе с научными руководителями и при участии индустриальных партнеров вуза работают над реальными инновационными проектами.

© globallookpress

Для участия в проекте отбирают не просто лучших студентов, но тех, кто уже проявил склонность к научной работе. Сейчас в мастерских работают 45 студентов, и, как говорят их научные наставники, за такими профессионалами — будущее российской инновационной медицины.

Работа в мастерских сосредоточена на трех конкретных направлениях инновационных разработок.

Цифровые решения для персонализированной медицины (совместно с "Фармразвитием"). Студенты участвуют в разработке ИИ-платформы и сервисов, включающих систему мониторинга побочных реакций, они создают чат-боты для сбора медицинских данных пациентов и цифровые инструменты для контроля липидного профиля.

Создание оригинальных лекарств и вакцин (совместно с "Артген"). Создание современного лекарства начинается с поисков молекулы — действующего вещества, которое потенциально влияет на заболевание или причины, его вызвавшие. Для этого во всем мире используют цифровые инструменты, целевым образом обрабатывающие огромные массивы данных, и математические модели, позволяющие прогнозировать эффективность будущего лекарства. В этой мастерской студенты проходят полный цикл этого сложного процесса — от идеи до выделения прототипа молекулы. Поиски идут по нескольким направлениям — создаются препараты для лечения возрастных, инфекционных, орфанных заболеваний.

Протезирование мышц гортани и технологии восстановления зрения (с компанией "Моторика"). В этой мастерской поставлена задача по созданию бионических протезов и имплантов, в частности системы для электрической стимуляции гортани, а также беспроводного устройства для протезирования зрения.

«Мы целенаправленно создаем в университете среду, где есть место разным форматам поддержки молодых ученых — исследовательским грантам, научным коллаборациям, а теперь и таким предпринимательским мастерским, — сказала замдиректора Центра индустриальных технологий и предпринимательства Сеченовского университета Алла Панченко. — Главное преимущество нового инструмента — возможность глубокой интеграции. Молодые ученые работают плечом к плечу с опытными предпринимателями. Это позволяет не просто сделать научную работу или стартап ранней стадии, а сразу понять, какой реальный запрос рынка закрывает создаваемый продукт и как его вывести на рынок при помощи компании мастера-предпринимателя и ресурсов университета».

Таким образом, главная цель проекта — не только усилить качество подготовки молодых врачей-исследователей, но и ускорить появление в России собственных инновационных решений в медицине в рамках программы импортозамещения. В проекте "Университет предпринимателей" участвует департамент предпринимательства и инновационного развития столичной мэрии, поэтому такие же мастерские (всего их на сегодняшний день 20) открываются и в других ведущих столичных университетах.