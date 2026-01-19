Названо заболевание легких, способное вызвать депрессию

Астма может запускать депрессивные симптомы по иному биологическому сценарию, чем классическая депрессия, выяснили ученые из Университета Хиросимы. Исследование опубликовано в журнале The Journal of Allergy and Clinical Immunology: In Practice (JТАСI).

В исследовании приняли участие 140 взрослых с астмой. Ученые взяли у испытуемых образцы крови, оценили симптомы депрессии и тревоги, а также зафиксировали уровень ежедневной физической активности с помощью носимых датчиков движения. Анализ показал, что депрессивные симптомы чаще встречались у пациентов с более тяжелой астмой и низкой повседневной активностью.

Авторы обнаружили, что при астме и признаках депрессии повышается уровень нейротрофического фактора головного мозга (BDNF) в крови. Эта особенность заметно отличается от механики большого депрессивного расстройства, при котором концентрация этого белка, как правило, снижена. Исследование также показало, что более высокий уровень BDNF был связан с более тяжелым течением астмы.

BDNF известен прежде всего своей ролью в работе нервной системы, однако он вырабатывается не только в мозге. В легких этот белок участвует в воспалительных процессах и воздействует на нервы дыхательных путей, повышая их чувствительность. Во время воспаления, характерного для астмы, уровень BDNF в легких и крови может расти, что, по мнению исследователей, отражает общий физиологический стресс организма.

По словам авторов, ограничение физической активности из-за астмы может дополнительно усиливать эмоциональное напряжение и ухудшать настроение. Даже при сопоставимой тяжести заболевания менее активные участники сообщали о большем числе депрессивных симптомов.

Исследователи считают, что депрессия при астме может быть связана не столько с нарушениями нейромедиаторных систем, как при первичной депрессии, сколько с хроническим воспалением и физическим стрессом. В дальнейшем команда планирует изучить причинно-следственные связи в более длительных интервенционных исследованиях.

