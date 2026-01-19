В чем различия в генетической предрасположенности народов России к инфаркту

Наиболее высокий риск оказался у горских евреев, а наименьшая предрасположенность - у башкир, осетин, карачаевцев и балкарцев, выяснили российские ученые

Российские исследователи проанализировали более 166 тыс. геномов жителей России, представляющих разные этнические группы, и раскрыли существенные различия в их предрасположенности к инфаркту миокарда. Наиболее высоким этот риск оказался у горских евреев, в то время как у башкир, осетин, карачаевцев и балкарцев он оказался ниже всех, сообщила ТАСС пресс-служба компании Genotek.

"Исследование подчеркивает важность учета генетической предрасположенности при оценке рисков сердечно-сосудистых заболеваний. Инфаркт миокарда - сложное многофакторное заболевание, в которое помимо генетики вносят вклад образ жизни, структура питания, другие заболевания. Но знание и оценка генетических рисков помогает подбирать персонально эффективные методы профилактики и лечения", - пояснил директор по науке Genotek Александр Ракитько, чьи слова приводит пресс-служба компании.

Как ученые, наиболее значимым фактором генетическим риска развития инфаркта миокарда является вариации в участке rs1333049, который расположен на девятой хромосоме рядом с генами MTAP, CDKN2A и CDKN2B, а также включает длинную некодирующую РНК под названием ANRIL. У данного региона генома есть две формы, C и GG, первая из которых почти удваивает риск развития инфаркта у тех людей, у которых есть две копии этой точечной вариации.

Российские исследователи заинтересовались тем, как часто встречаются эти вариации участка rs1333049 среди представителей различных российских народов. Проведенный ими анализ показал, что наибольшее число людей, предрасположенных к инфаркту миокарда, встречается среди горских евреев (47,06%). Также этот риск оказался высоким для армян (31,89%) и марийцев (31,54%).

В свою очередь, для русских этот показатель оказался равен примерно 21%, что значительно ниже, чем у большинства исследованных этнических групп. Среди наименьших показателей выделяются башкиры с уровнем риска чуть более 10%, а также осетины, карачаевцы и балкарцы (по 18-19%). Понимание этого, как надеются исследователи, поможет улучшить профилактику болезней сердца и сосудов в регионах РФ.