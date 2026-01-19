Выявлен неожиданный эффект оральных контрацептивов на работу мозга

Ученые обнаружили, что использование оральных контрацептивов может надолго менять реакции мозга на безопасные ситуации, усиливая так называемый контекстуальный страх. К такому выводу пришли авторы исследования, опубликованного в журнале Neuropsychopharmacology.

В эксперименте приняли участие 147 здоровых взрослых, включая мужчин, женщин с естественным циклом и пользовательниц оральных контрацептивов. Участники проходили двухдневный протокол формирования и угасания страха, при котором ученые отслеживали кожно-гальваническую реакцию и активность мозга. Оказалось, что как текущие, так и бывшие пользовательницы контрацептивов демонстрировали повышенную реакцию страха в безопасной обстановке по сравнению с теми, кто никогда их не принимал.

Особенно выраженный эффект наблюдался у женщин, использующих препараты с высокой дозой этинилэстрадиола. Нейровизуализация показала, что более сильные реакции страха сопровождались сниженной активностью гиппокампа и вентромедиальной префронтальной коры — областей, отвечающих за распознавание контекста и подавление тревоги.

Авторы отмечают, что экзогенные гормоны могут нарушать извлечение «сигналов безопасности» из окружающей среды, причем эффект сохраняется даже после прекращения приема контрацептивов. По их мнению, эти результаты помогают лучше понять, почему тревожные и посттравматические расстройства чаще встречаются у женщин.

