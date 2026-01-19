Ученые объяснили процесс восстановления стареющих мышц благодаря спорту

Уровень DEAF1 влияет на стволовые клетки мышц, которые играют ключевую роль в восстановлении тканей. Когда DEAF1 выходит из баланса, восстановление мышц замедляется.

Ученые из медшколы Duke-NUS выяснили, как упражнения помогают стареющим мышцам самовосстанавливаться. Это подчеркивает важность физической активности для поддержания силы и мобильности в пожилом возрасте.

По данным журнала Medical Xpress, сильные мышцы нужны для движения, обмена веществ и жизненной энергии. В ходе исследования ученые изучили влияние физических упражнений на молекулярные процессы, которые регулируют здоровье мышц, и их способность помочь предотвратить потерю мышечной массы с возрастом.

Они выяснили, что молекулярный путь mTORC1, который регулирует продукцию белка и поддержание тканей мышц, может становиться чрезмерно активным с возрастом. Это приводит к накоплению поврежденных белков и ослаблению мышц. Однако спорт может помочь восстановить баланс, активируя определенные белки, снижающие уровень DEAF1 — ключевого элемента, нарушающего этот процесс.

Ведущий автор исследования, доцент программы по изучению рака и биологии стволовых клеток Тан Хун-Вэнь отметил, что спорт может обратить вспять этот процесс, исправляя дисбаланс.

Уровень DEAF1 влияет на стволовые клетки мышц, которые играют ключевую роль в восстановлении тканей. Когда DEAF1 выходит из баланса, восстановление мышц замедляется.

Чтобы подтвердить гипотезу, исследователи провели эксперименты на плодовых мушках и старых мышах. В обеих моделях повышение уровня DEAF1 приводило к быстрой мышечной слабости, а его снижение — к восстановлению белкового баланса и мышечной силы.

Старший вице-декан по научной работе в Duke-NUS профессор Патрик Тан добавил, что такое исследование объясняет на молекулярном уровне, почему стареющие мышцы теряют способность к самовосстановлению и как упражнения могут восстановить этот баланс.

