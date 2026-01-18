Названа эффективная диета для замедления старения мозга

Международная команда исследователей выяснила, что определенные пищевые привычки могут одновременно снижать риск сразу нескольких заболеваний мозга — от деменции и инсульта до депрессии и тревожных расстройств. Наиболее выраженный защитный эффект продемонстрировала диета MIND. Работа опубликована в журнале eClinicalMedicine.

Диета MIND (Mediterranean-DASH Intervention for Neurodegenerative Delay — «средиземноморско-DASH-подход для замедления нейродегенерации») — это режим питания, разработанный специально для защиты мозга и снижения риска возрастных когнитивных нарушений. Она сочетает элементы средиземноморской диеты и DASH-диеты, но делает акцент именно на продуктах, которые, согласно исследованиям, наиболее полезны для нервной системы.

Авторы проанализировали данные почти 170 тысяч участников из базы UK Biobank. В исследование вошли люди в возрасте от 37 до 73 лет, не имевшие на старте диагнозов заболеваний мозга. За состоянием их здоровья наблюдали в среднем около десяти лет.

Ученые сравнили десять показателей здорового питания, включая средиземноморскую диету, DASH и диету MIND (Mediterranean-DASH Intervention for Neurodegenerative Delay), а также оценили потребление ультрапереработанных продуктов. Затем эти данные сопоставили с риском развития деменции, болезни Паркинсона, инсульта, депрессии и тревожных расстройств.

Анализ показал, что именно диета MIND обеспечивает наиболее широкий нейропротективный эффект. У людей, строго придерживавшихся этого рациона, был ниже риск деменции и инсульта, а также реже развивались депрессия и тревожность. Связи между диетой MIND и болезнью Паркинсона выявлено не было. В то же время высокое потребление ультрапереработанных продуктов ассоциировалось с повышенным риском деменции, депрессии, тревожных расстройств и болезни Паркинсона.

Полученные выводы были дополнительно подтверждены на независимых выборках — в американском исследовании Health and Retirement Study и китайском Longitudinal Healthy Longevity Survey. Во всех случаях соблюдение диеты MIND связывалось с лучшими когнитивными показателями и более низким уровнем депрессивных и тревожных симптомов.

Авторы также попытались разобраться в биологических механизмах этого эффекта. Анализ крови и МРТ-данных показал, что диета MIND улучшает липидный обмен, снижает хроническое воспаление, замедляет биологическое старение и помогает сохранять объем ключевых структур мозга, включая таламус. Напротив, ультрапереработанные продукты ассоциировались с неблагоприятными метаболическими сдвигами и уменьшением объёма этих зон.