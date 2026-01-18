Ученые выяснили, у кого риск смерти от рака мочевого пузыря повышен на 52%

Нарушение цветового зрения может затруднять диагностику рака мочевого пузыря и повышать риск летального исхода заболевания на 52%. К такому выводу пришли ученые из Колледжа врачей и хирургов Колумбийского университета имени Вагелоса. Исследование опубликовано в журнале Nature Health.

Рак мочевого пузыря — один из самых распространенных видов рака в мире. Его ранние стадии часто протекают без боли, а главным тревожным сигналом становится кровь в моче. Однако людям с дальтонизмом бывает сложно заметить это изменение: красный цвет может восприниматься ими как коричневый или зеленоватый оттенок. Исследователи предположили, что из-за этого пациенты позже обращаются за медицинской помощью.

Чтобы проверить гипотезу, команда проанализировала данные глобальной базы электронных медицинских карт TriNetX. Ученые сравнили 135 пациентов с дальтонизмом и раком мочевого пузыря с аналогичной же по численности группой пациентов с нормальным цветовым зрением. Группы были сопоставимы по возрасту, полу, расе и сопутствующим заболеваниям. Для контроля также проанализировали 187 пар пациентов с колоректальным раком.

Результаты показали, что за 20 лет риск смерти у пациентов с дальтонизмом и раком мочевого пузыря был на 52% выше, чем у пациентов с нормальным цветовым зрением. При этом при колоректальном раке значимых различий в выживаемости не выявили.

Авторы считают, что дело не в биологических особенностях опухоли, а в способе ее раннего выявления. Колоректальный рак чаще обнаруживают с помощью скрининга или симптомов, таких как боль, тогда как при раке мочевого пузыря ранним и иногда единственным признаком остается изменение цвета мочи.