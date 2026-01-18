Ученые выяснили, какой продукт снижает уровень глюкозы в крови при диабете

Экзосомы, содержащиеся в верблюжьем молоке, могут помогать снижать уровень глюкозы в крови и улучшать обмен веществ при диабете.

В работе ученые изучали действие экзосом верблюжьего молока у мышей с диабетом, вызванным сочетанием высокожировой диеты и химического повреждения поджелудочной железы.

После курса воздействия у животных заметно снижался уровень сахара в крови, улучшались показатели липидного обмена и уменьшались признаки повреждения печени, пишет РИА Новости.

Авторы также показали, что экзосомы подавляли избыточное образование глюкозы в печени и восстанавливали работу митохондрий, в частности активность митохондриального комплекса I, который играет ключевую роль в энергетическом обмене клеток.