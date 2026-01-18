Ученые выяснили, как вегетарианство влияет на долголетие

Проведено немало исследований, доказавших роль образа жизни в ее продолжительности, в частности, такой немаловажный фактор, как питание. И все же их результаты зачастую неоднозначны, а то и противоречивы, а тема — поистине неисчерпаема.

Ей же посвящено и новое исследование, проведенное учеными в Поднебесной. В основу его легли данные из централизованной китайской базы здравоохранения о людях старше 65 лет.

Из нее выбрали 5203 человека, которым в 1998 году было не менее 80 лет и у которых не было сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и рака. Около 80% из них заявили, что едят мясо, остальные придерживались растительной диеты (в основном овощи и зерновые, иногда — молочные продукты или яйца).

Итоги наблюдений и их анализ опубликованы в The American Journal of Clinical Nutrition. Из них следует, что у мясоедов вероятность дожить до 100 лет оказалась выше, чем у вегетарианцев, пескетарианцев и веганов. Однако статистическая значимость этого результата проявилась только при учете веса участников.

Среди вегетарианцев с индексом массы тела ниже 18,5 (недостаточный вес) в 1998 году до 100 лет дожили 24%, тогда как среди мясоедов с таким же весом — почти 30%. Шансы, судя по всему, увеличивались еще больше, если они ели мясо ежедневно. Среди участников с более высоким весом такой закономерности не выявлено.

С одной стороны, богатая мясом диета повышает риск ожирения, но исследования также подтверждают, что животные белки помогают укрепить мышцы и кости — и это может быть особенно важно для людей с недостаточным весом, пояснила ведущий автор Ван Кайюэ из Фуданьского университета в Шанхае. Вместе с тем, употребление овощей не менее важно — долголетие в целом выше среди участников, которые ели овощи в любом количестве ежедневно.

«Пожилые люди могут сталкиваться с особыми проблемами в питании. Наше исследование указывает, что рекомендации по диете для самых возрастных должны делать акцент на сбалансированности и полноценности питания, а не на строгом исключении животных продуктов — особенно для пожилых с недостаточным весом», — прокомментировала исследовательница.

Было бы неправильным обобщать эти результаты на другие регионы мира с отличающимся рационом, однако «базовые биологические механизмы, связывающие питание и старение, скорее всего, универсальны», заключила она.

Эти выводы «сами по себе не должны менять пищевые привычки людей», убежден Джеймс Вебстер из Оксфордского университета, изучающий эпидемиологию перелома бедра.

Как вегетарианская, так и мясная диета могут быть как полезными, так и вредными — все зависит от их питательной ценности, подчеркивает он: «Важно понимать, какие нутриенты необходимы для сбалансированного и здорового образа жизни». Полезный рацион должен включать большое количество цельных злаков, фруктов и овощей при минимизации соли, сахара и насыщенных жиров.