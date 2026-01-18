Ученые заявили о важности пищевых волокон

Ученые проанализировали пищевые привычки и когнитивные способности пожилых людей, чтобы определить, какие именно компоненты рациона связаны с лучшей сохранностью функций мозга.

Первое - клетчатка. Более высокий уровень ее потребления коррелировал с улучшением памяти и когнитивной гибкостью. Предполагаемый механизм связан с кишечником: пищевые волокна ферментируются микробиотой с образованием короткоцепочечных жирных кислот, которые участвуют в снижении воспалительных процессов и поддержании здоровья нейронов, пишет в своем Telegram-канале врач-эндокринолог Зухра Павлова.

Второе - ненасыщенные жиры. Их положительный эффект также подтвердился в рамках общей модели здорового питания.

Третье - микроэлементы: магний, калий, витамины A и E. Эти нутриенты задействованы в антиоксидантной защите, передаче нервных импульсов и энергетическом метаболизме нейронов.

И четвертое - каротиноиды. Пигменты, содержащиеся в ярких овощах и фруктах (морковь, томаты, листовая зелень), также продемонстрировали положительную связь с когнитивным здоровьем.

При этом рацион с высоким содержанием рафинированных злаков (белый хлеб, очищенные крупы) был ассоциирован со снижением когнитивных показателей.