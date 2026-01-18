Ученые рассказали о перспективах звуковой терапии при болезни Альцгеймера

При болезни Альцгеймера нарушаются нормальные ритмы работы нейронов, в том числе регулирующие процессы удаления отходов. Звуковая стимуляция теоретически может «пересинхронизировать» нейронную активность.

Прослушивание низкочастотного звука может способствовать выведению токсичных белков, которые связаны с болезнью Альцгеймера.

По данным журнала Science Focus, во время эксперимента команда Куньминского института зоологии Китайской академии наук протестировала воздействие звука с частотой 40 Гц на девяти пожилых обезьянах.

Им каждый день в течение недели включали монотонный звук продолжительностью один час. После эксперимента уровень бета-амилоида — белка, который играет ключевую роль в развитии болезни Альцгеймера, — в спинномозговой жидкости вырос на 200%. Ученые считают, что это говорит об активном выведении амилоидных отложений из тканей мозга.

Они зафиксировали длительный эффект: повышенные показатели бета-амилоида сохранялись в течение пяти недель после эксперимента. Это может указывать на устойчивое влияние метода на системы очистки мозга.

Профессор Института биоинженерии Каталонии Джузеппе Батталья отметил, что при болезни Альцгеймера нарушаются нормальные ритмы работы нейронов, в том числе регулирующие процессы удаления отходов. Он добавил, что звуковая стимуляция теоретически может «пересинхронизировать» нейронную активность и восстановить сигналы, которые запускают механизмы очистки.

При этом, ученые призывают с осторожностью относиться к результатам исследования. Эксперимент был краткосрочным, с небольшой выборкой и сосредоточено на биомаркерах, а не на когнитивных функциях или поведении. Батталья подчеркнул, что полученные данные следует рассматривать как «сильный сигнал», а не как готовый метод лечения.

Авторы работы отмечают, что самостоятельное прослушивание аудиотреков на частоте 40 Гц не имеет доказанной эффективности. В эксперименте использовались строго контролируемые параметры звука, включая структуру и громкость.