Какие органы свиньи пересаживают людям и насколько успешно

В России к 2030 году может быть создана генетически модифицированная свинья, органы которой будут пригодны для трансплантации человеку. Хирургические вмешательства такого рода планируют включить в программу ОМС. Как развиваются исследования в вопросе трансплантации органов человеку от животных, какие успехи в этой работе уже есть в мире и могут ли такие органы превосходить человеческие — в материале «Вечерней Москвы».

Генетически идеальная свинья-донор

Эмбриолог, генеральный директор компании «М-Геномика» в Новосибирске, руководитель проекта Эдуард Чуйко рассказал, что создать такое животное, органы которого будут пригодны для трансплантации человеку, можно за три–четыре года. Планируется, что генетически модифицированных свиней будут выращивать в стерильных условиях под постоянным ветеринарным и медицинским контролем. Это обеспечит идеальное качество их органов для трансплантации.

Ожидается, что в первый год проект будет способен дать порядка 200 почек для пересадки людям. В дальнейшем разработку адаптируют для сердца, печени и поджелудочной железы. Проект будут реализовывать с клиникой Мешалкина, которая является одним из крупнейших многопрофильных медицинских центров Минздрава РФ.

Над разработкой будут трудиться специалисты из Института цитологии и генетики СО РАН — эмбриологи, молекулярные биологи и генные инженеры. Им в феврале 2025 года впервые в России удалось вырастить поросенка методом ЭКО. А в октябре 2025 года в институте стартовал проект генной модификации мини-пигов, которых впоследствии планируется использовать в качестве доноров человеческих органов. Ученым удалось «сломать» один из генов животного, который вызывает острое иммунологическое отторжение у человека.

Согласно ожиданиям, полный цикл до получения регистрационного удостоверения и начала массового выращивания генетически модифицированных свиней займет примерно 12 лет. Из них около восьми лет понадобится на доклинические и клинические испытания, передает ТАСС.

История ксенотрансплантации

Пересадка органов, тканей и клеток из организма одного биологического вида в другой называется ксенотрансплантацией. Первые подобные операции проводились с клетками и тканями — кровью, кожей и костями. Затем, когда врачи научились контролировать кровотечение после удаления больного органа, больным начали пересаживать и органы от донора к реципиенту.

Первая документально подтвержденная ксенотрансплантация была проведена 15 июня 1667 года в Париже. «Первопроходцами» стали врач короля Людовика XIV Жан-Батист Дени и хирург Поль Эммерес, которые перелили кровь ягненка 15-летнему юноше, страдавшему от сильной лихорадки. Данные о результатах процедуры разнятся — одни пишут, что пациенту стало лучше, другой ряд источников утверждает, что облегчения не последовало.

В дальнейшем Жан-Батист Дени проводил и другие операции по переливанию крови, но одна из них прошла неудачно. Врач перелил телячью кровь душевнобольному Антуану Моруа, надеясь, что это излечит его от безумия. Однако этого не произошло. Пациент погиб, а его супруга выдвинула обвинения против врача. Дени смог оправдаться, но после его экспериментов французский парламент и католическая церковь запретили проводить переливания крови. Эту процедуру не использовали в медицине до середины XIX века.

Известен также случай, когда голландский хирург Хоб ван Меекерен (предположительно, в 1682 году) пересадил пациенту кость из черепа собаки, чтобы закрыть дефект головы. Но затем его попросили извлечь чужеродную кость. Одна из версий гласит, что причиной этому стали религиозные взгляды: якобы пациенту пригрозили отлучением от церкви, потому что человек не может быть христианином, если у него в голове есть собачья кость.

В XIX веке неоднократно предпринимались попытки провести кожную ксенотрансплантацию. В качестве доноров пытались использовать лягушек, овец, кроликов, кошек, крыс, собак, кур и голубей. В ряде случаев этот подход был эффективен, потому что пересаживаемая кожа, пусть даже с волосами, перьями и мехом, укрывала раневую поверхность, не приживляясь к ней.

История ксенотрансплантации также включает в себя опыты, некоторые из которых приводили к улучшению функций организма или продлению жизни человека, по пересадке:

роговицы от свиньи;яичек шимпанзе и козлов;почек и сердца шимпанзе;сердца бабуина;почек и сердца генетически модифицированной свиньи.

Одним из последних известных случаев пересадки свиной почки человеку стала ксенотрансплантация 62-летнему пациенту Рику Слейману с давней почечной недостаточностью в США. Операция прошла 16 марта 2024 года. Организм Слеймана ранее отторг человеческую донорский орган. Ученые подготовили для него почку генетически модифицированной свиньи, в геном которой внесли почти 70 изменений, чтобы предотвратить отторжение донорского органа и заражение пациента вирусами. Через две недели пациента выписали из больницы домой.

Слейман принимал иммунодепрессанты, за его состоянием следили врачи. Мужчина сдавал несколько анализов крови и мочи в неделю. Однако спустя почти два месяца после операции, 12 мая 2024 года, Слейман умер. Врачи отметили, что ничто не указывает на то, что причиной смерти пациента стала именно трансплантация почки.

Другой недавний подобный опыт обернулся неудачей. В ноябре 2024 года жительнице Алабамы (США), 53-летней Товане Луни, пересадили генетически модифицированную свиную почку. Женщина к тому моменту уже девять лет страдала почечной недостаточностью и нуждалась в постоянном гемодиализе. Через месяц после операции пациентка почувствовала себя лучше и ее выписали. Но в марте 2025 года у Луни возникли сложности с мочеиспусканием, а анализ показал повышенный уровень креатинина, что указывало на отказ почки. Медики считают, что причиной этому стало снижение дозировки иммуносупрессивных препаратов. Пациентке пришлось срочно удалить свиную почку.

Рекорды по функционированию органа, пересаженного от другого вида, в человеческом организме достигают 271 и 272 дней. В первом случае операция по пересадке генно-модифицированной почки прошла 26 января 2025 года. Получателем стал 67-летний Тим Эндрюс из Нью-Гэмпшира (США). Он страдал от диабета с 1990-х годов, а в 2022 году у него диагностировали терминальную стадию болезни почек, после чего мужчине постоянно требовался диализ. После операции мужчина принимал иммунодепрессивные лекарства, но в октябре его здоровье начало стремительно ухудшаться. В ночь на 23 октября 2025 года Эндрюсу удалили свиную почку.

В 1960-х годах в США хирург Кит Реемтсма провел 13 операций, пересадив людям почки шимпанзе. Почти все пациенты врача вскоре скончались, но исключением стала 24-летняя учительница из Луизианы. После пересадки почки шимпанзе в январе 1964 года женщина прожила почти девять месяцев — она умерла за день до того, как с момента операции пошел 10-й месяц.

Для успеха нужно время

Хирург и трансплантолог Михаил Каабак в беседе с «Вечерней Москвой» отметил, что на вопрос о том, насколько хороши свиные органы в качестве донорских для человека, невозможно ответить однозначно.

«Первые трансплантации органов от генно-модифицированных свиней произошли несколько лет назад. Такие операции проводили в Великобритании, Японии, Китае. Но в России последние 18 лет работа в этом направлении не ведется. Поэтому новость о том, что эти исследования возобновлены — прекрасная. Работы по поиску альтернативных источников донорских органов, а именно от генно-модифицированных животных, должны продолжаться», — считает эксперт.

Он объяснил, что количество донорских органов от человека на порядок меньше, чем потребность в них.

«Генно-модифицированные животные, весьма вероятно, станут со временем хорошим и надежным источником донорских органов», — полагает собеседник «ВМ».

По его словам, успехи в области трансплантации подобных органов уже достигнуты за рубежом. И то, что Россия возобновила работу, чтобы преодолеть отставание в этой сфере — это хорошее начинание.

«Скорее всего, со временем донорские органы от генно-модифицированных животных будут превосходить человеческие по качеству. Редактирование генома будет способствовать тому, что такие органы будут меньше отторгаться. Но это пока не более чем предположение, — отметил трансплантолог. — Работы в этой области совершенно точно будут успешными. Но сейчас невозможно сказать, сколько для этого еще потребуется времени».

