У "супердолгожителей" нашли мутации, защищающие их от болезни Альцгеймера

Американские генетики обнаружили, что у пожилых людей, проживших 80 лет и более и сохранивших ясность ума, необычно часто встречаются две вариации гена APOE, которые защищают их от развития болезни Альцгеймера. Это потенциально объясняет то, почему подобные люди сохраняют ясность ума и обладают очень хорошей памятью, сообщила пресс-служба медцентра Университета Вандербильта (VUMC).

"Мы провели самое масштабное исследование того, как вариации в структуре гена APOE влияют на то, станет ли тот или иной человек выдающимся долгожителем с крепкой памятью и ясным умом. Нам удалось раскрыть различия в частоте встречаемости одной из его вариаций, APOE4, а также выявить связь между статусом "супердолгожителя" и еще одной формы этого гена, APOE2", - заявила доцент VUMC Лесли Гэйнор, чьи слова приводит пресс-служба медцентра.

Генетики пришли к такому выводу при изучении структуры генома так называемых "супердолгожителей" - особой популяции пожилых людей, которым удается сохранять остроту ума и памяти, а также поддерживать высокий уровень физической активности на восьмом десятке лет жизни. Подобные люди очень редко страдают от болезни Альцгеймера и возрастных заболеваний, из-за чего они привлекают внимание медиков и биологов со всего мира.

Для раскрытия генетической подоплеки этих необычных особенностей "супердолгожителей" ученые заручились поддержкой 1,6 тыс. представителей этой популяции, а также примерно 17 тыс. их сверстников с болезнью Альцгеймера или же с типичной остротой ума и ясностью памяти для представителей данных возрастных категорий. Исследователи расшифровали структуру их геномов и сопоставили различия в структуре гена APOE, мутации в котором оказывают сильное влияние на вероятность развития болезни Альцгеймера.

Проведенный учеными анализ показал, что в ДНК "супердолгожителей" очень редко встречалась патогенная мутация APOE4, появление которой в одной или двух копиях гена APOE повышает риск развития болезни Альцгеймера в несколько раз. В среднем, она на 68% реже встречалась у данной группы пожилых людей по сравнению с их сверстниками с болезнью Альцгеймера, и на 19% реже, чем у 80-летних участников наблюдений с нормальной остротой ума и памяти.

Также исследователи обнаружили, что у "супердолгожителей" на 28% чаще встречалась мутация APOE2, предположительно снижающая риск развития болезни Альцгеймера, по сравнению со здоровыми сверстниками, и на 103% чаще по сравнению с носителями болезни Альцгеймера в возрасте 80 лет и старше. Как отмечают генетики, это говорит в пользу дальнейшего изучения геномов "супердолгожителей" для поиска других вариаций в структуре генов, которые снижают риск развития болезни Альцгеймера и других форм деменции.

О гене APOE

Ген и белок APOE представляют собой одни из самых важных молекул в клетках мозга и других частях тела, связанных с обменом веществ и круговоротом холестерина и жирных кислот в организме. Появление патогенных мутаций в этом гене резко повышает вероятность развития болезни Альцгеймера - одна его мутантная копия повышает риск развития данного заболевания в три раза, а две - в 10-12 раз.