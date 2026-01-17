Почему переживания во время клинической смерти выходят за рамки физиологии

Околосмертные переживания людей, переживших клиническую смерть, нельзя объяснить чисто биологическими (нейрофизиологическими) факторами. С таким тезисом выступили двое американских ученых из Университета Вирджинии - медик Брюс Грейсон и психолог Мариета Пехливанова. В журнале Psychology of Consciousness Theory Research and Practice они подвергли вежливой критике своих коллег, предлагающих чисто нейрофизиологическое объяснение этого феномена.

Ранее международный научный коллектив, изучавший воспоминания пациентов, выздоровевших после клинической смерти, выдвинул целую модель под названием Neptune. В ней было дано естественно-научное объяснение околосмертных переживаний. Грейсон и Пехливанова анализируют различные факторы, приводимые авторами Neptune, в том числе воздействие лекарств, изменение состава крови в мозгу, галлюцинации, а также "туннельное зрение", возникающее в умирающем мозгу, или "электрические всплески" в нем же.

Грейсон и Пехливанова настаивают на том, что "существует значительный объем эмпирических данных, как из околосмертных переживаний, так и из связанных с ними явлений", которые выходят за рамки физиологических или "физикалистских", по их словам, объяснений. Так, некоторые из пациентов после клинической смерти вспоминают, что в их переживаниях были задействованы все органы чувств, вплоть до обоняния, что они встречались в этом состоянии как с близкими людьми, так и с теми людьми, которых они в жизни не встречали.

"Физикалистские модели не могут адекватно объяснить эти распространенные переживания, в которых сознательное, яркое и точное восприятие происходит в отсутствие нормальной мозговой активности и даже в условиях серьезного нарушения работы мозга", - пишут Грейсон и Пехливанова.

Они напоминают, что "вопрос о сознании и его связи с мозгом остается одной из самых больших загадок в науке", и возражают против теории, что "сознание порождается мозговой активностью и, следовательно, может быть полностью объяснено с ее помощью".