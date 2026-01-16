Ученые предупредили о неожиданной опасности противозачаточных

Прием оральных контрацептивов может влиять на то, как мозг женщин регулирует страх в ситуациях, не представляющих угрозы. К такому выводу пришла международная команда исследователей. Авторы доказали, что у женщин, принимающих противозачаточные таблетки — особенно с более высокими дозами синтетического эстрогена, — страх в «безопасных» контекстах выражен сильнее, чем у тех, кто никогда не использовал гормональную контрацепцию. Более того, подобные изменения могут сохраняться и спустя длительное время после отмены препарата. Работа опубликована в журнале Neuropsychopharmacology (NPP).

© Газета.Ru

Тревожные расстройства и посттравматическое стрессовое расстройство встречаются у женщин почти вдвое чаще, чем у мужчин. Одним из возможных факторов риска ученые считают влияние половых гормонов, в частности эстрадиола, который играет важную роль в формировании памяти и подавлении страха. Для нормальной работы этой системы мозг должен четко различать опасный и безопасный контекст — например, змею в лесу и змею в террариуме.

Команда под руководством Лизы-Мари Давиньон из Квебекского университета провела двухдневный эксперимент с участием 147 здоровых добровольцев. В исследование вошли мужчины, женщины с естественным менструальным циклом, текущие пользовательницы оральных контрацептивов и женщины, прекратившие их прием более года назад.

Участников обучали ассоциировать определенные сигналы с легким электрическим разрядом в одном виртуальном контексте («угроза»), а затем — гасить этот страх в другом, безопасном контексте. На следующий день исследователи проверяли, возвращается ли страх в безопасной обстановке. Реакцию оценивали по кожно-гальваническому ответу и данным функциональной МРТ.

Результаты показали, что пол и уровень естественного эстрадиола не влияли на страх в безопасном контексте. Зато у женщин, принимающих противозачаточные таблетки, страх в безопасной среде был заметно выше, чем у тех, кто никогда их не использовал. Аналогичный эффект наблюдался и у бывших пользовательниц контрацептивов, что указывает на возможные долгосрочные изменения в работе системы регуляции страха.

Дополнительный анализ выявил дозозависимый эффект: наибольшие нарушения наблюдались у женщин, принимавших препараты с высокой дозой этинилэстрадиола. При этом различий в реакции на реальные угрозы между группами не обнаружили — изменения касались исключительно безопасных условий.

Данные МРТ показали, что усиленный страх связан с пониженной активностью гиппокампа и вентромедиальной префронтальной коры — областей мозга, отвечающих за распознавание контекста и подавление страха. Эти зоны чувствительны к действию эстрогенов, что согласуется с результатами эксперимента.

В дальнейшем учёные планируют изучить эти эффекты у женщин с клинической тревогой и оценить роль других гормональных компонентов контрацептивов.