Назван неочевидный признак скрытых болезней мозга

Депрессия в пожилом возрасте может быть не просто психологической реакцией на старение, а ранним сигналом развивающихся нейродегенеративных заболеваний.

Ученые изучили медицинские данные более 17,7 тысячи жителей Дании, у которых впоследствии были диагностированы болезнь Паркинсона или деменция с тельцами Леви. Оказалось, что симптомы депрессии у этих пациентов появлялись чаще и раньше, чем у людей с другими хроническими заболеваниями, такими как ревматоидный артрит, болезни почек или остеопороз.

Риск депрессии постепенно нарастал и достигал пика примерно за три года до постановки неврологического диагноза, пишет Лента.ру.

Полученные данные согласуются с гипотезой, что депрессия может быть одним из первых проявлений нейродегенеративного процесса. Особенно выраженной эта связь оказалась при деменции с тельцами Леви, где частота депрессии была даже выше, чем при болезни Паркинсона.

Авторы подчеркивают, что депрессия сама по себе не означает неизбежного развития деменции. Однако у пожилых людей она может служить важным «красным флагом», указывающим на повышенный риск серьезных заболеваний мозга.