Выяснено, когда жировые отложения могут быть полезными для здоровья

Жир бывает разным. Например, белый жир запасает энергию и выделяет гормоны, влияющие на метаболизм, бурый жир вырабатывает тепло, а бежевый занимает промежуточное положение, включая термогенез при определенных условиях. Внутри этих категорий важна локализация: подкожный жир, как правило, менее вреден, тогда как висцеральный — расположенный глубоко в брюшной полости — тесно связан с воспалением, диабетом 2-го типа и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Как видно, картина весьма неоднозначна и сложна, а новые исследования во многом дополняют ее. Одно из них вышло в Cell Metabolism. Его авторы составили карту клеточного состава висцерального жира в разных областях брюшной полости.

Жир и иммунитет

Они обнаружили, что сальник, окружающий толстый кишечник, необычайно богат иммунными клетками, а также особыми жировыми клетками, которые вырабатывают связанные с активацией иммунитета воспалительные белки. Дальнейшие эксперименты показали, что эту функцию жира запускают продукты жизнедеятельности микробов из кишечника.

«Наша работа показывает, что жировые депо, по-видимому, специализируются в зависимости от своего анатомического расположения, а те, что находятся непосредственно рядом с кишечником, особенно приспособлены для взаимодействия с иммунной системой», — говорит иммунолог Ютта Ялканен из Каролинского университетского госпиталя в Стокгольме.

Хотя в исследовании участвовали люди с ожирением, сальниковый жир выполняет схожие базовые функции у людей с любым весом, поскольку он есть у всех, полагает Ялканен.

«Кишечник постоянно подвергается воздействию питательных веществ, микробных продуктов и веществ из окружающей среды. Наличие рядом жировой ткани, которая способна распознавать эти воздействия, реагировать на них и помогать координировать иммунный ответ, может служить дополнительным уровнем защиты», — добавляет она.

Однако при ожирении эта система может перейти в состояние хронической гиперактивации. Переедание, неправильный рацион или определенный состав кишечного микробиома способны вызывать постоянную иммунную сигнализацию в кишечном жире, способствуя вялотекущему воспалению, связанному с целым рядом метаболических нарушений, таких как диабет 2-го типа и само ожирение.

Жир и давление

Еще одну неожиданную функцию жира раскрыло другое исследование, опубликованное в Science. Его авторы выясняли, почему ожирение, для которого характерен избыток белого жира, способствует повышению артериального давления, а бурый и бежевый жир, напротив, оказывают защитный эффект.

Они сосредоточились на периваскулярной жировой ткани — богатом клетками бежевого жира слое, который окружает кровеносные сосуды. У мышей, генетически лишенных бежевого жира, сосуды становились более жесткими и чрезмерно реагировали на обычные гормональные сигналы, сужающие артерии, что приводило к повышению давления.

Исследователи связали этот эффект с ферментом QSOX1, который выделяется дисфункциональными жировыми клетками. Его блокирование предотвращало повреждение сосудов и нормализовало давление у мышей независимо от их массы тела.

«Это наглядно показывает, что взаимодействие между различными системами органов крайне важно для понимания таких сложных заболеваний, как гипертония, и механизмов регуляции давления», — подчеркивает биомедик Маша Конен из Рокфеллеровского университета в Нью-Йорке.

«Это исследование раскрывает недооцененную роль бурого или бежевого жира», — считает Кристи Таунсенд из Университета штата Огайо в Колумбусе.

По ее мнению, хотя отложения периваскулярной жировой ткани у человека пропорционально меньше, чем у мышей, они, вероятно, все же имеют физиологическое значение.

Таким образом, жир — это не примитивный склад калорий, а активная, функционально разнообразная структура, вовлеченная во многие аспекты физиологии человека.