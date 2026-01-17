Выявлена молекула, помогающая подавлять хронические воспаления

Британские биологи обнаружили, что ключевую роль в подавлении воспалений играет одна молекула из класса эпокси-оксилипинов, замедляющая формирование патогенных вариаций иммунных клеток-моноцитов, повреждающих ткани тела. Стимулирование выработки этой молекулы защитило добровольцев от развития хронических воспалений, сообщила пресс-служба Университетского колледжа Лондона (UCL).

"Мы открыли уже существующую в организме цепочку сигналов, которая ограничивает размножение потенциально опасных для организма иммунных клеток и помогает подавлять воспаления более быстрым путем. Если мы научимся управлять этим механизмом, то это позволит нам создать более эффективные и безопасные способы восстановления баланса иммунной системы без ее полного подавления", - заявила научный сотрудник UCL Оливия Бракен, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Как объясняют ученые, недавно биологи обнаружили, что важную роль в подавлении воспалений в организме подопытных животных играют молекулы из класса эпокси-оксилипинов. Они являются производными полиненасыщенных жирных кислот, чья выработка нарушается при развитии диабета, ожирения и многих других болезней, сопровождающихся частым развитием воспалений. Ученые заинтересовались, какие именно эпокси-оксилипины влияют на воспалительные процессы в организме человека.

Руководствуясь этой идеей, биологи вызвали острую воспалительную реакцию у нескольких десятков добровольцев при помощи фрагментов клеток кишечной палочки и ввели половине из них экспериментальный препарат GSK2256294, блокирующий работу ферментов, разлагающих эпокси-оксилипины. Последующие наблюдения за переменами в работе организма участников опытов показали, что прием этого лекарства действительно ослабил воспалительную реакцию и подавил болевые ощущения у добровольцев, связанные с реакцией иммунитета на микробов.

Благотворное действие, как обнаружили биологи, было связано с тем, что препарат GSK2256294 мешает ферменту SEH расщеплять молекулы эпоксидированной линолевой кислоты, одной из вариаций эпокси-оксилипинов. Соединение подавляет формирование так называемых промежуточных моноцитов, одной из форм этих иммунных клеток, которая отвечает за поддержание хронических воспалений. Снижение в численности моноцитов ведет к быстрому подавлению воспалений без существенных сдвигов в работе остальных компонентов иммунитета.