PL: рисовые отруби оказались источником биологически активных липидов

Газета.Ru

Побочный продукт производства рисового масла оказался источником ранее неизвестных биологически активных липидов, способных усиливать защитные свойства кожи. Японские ученые обнаружили три новых соединения — оризацерамиды A, B и C, причем одно из них показало выраженный эффект укрепления кожного барьера. Работа опубликована в журнале Phytochemistry Letters (PL).

Найден новый класс молекул, укрепляющих кожный барьер
© Газета.Ru

Рисовые отруби давно рассматриваются как ценный источник липидов для питания и ухода за кожей. Однако новое исследование показало, что их потенциал значительно недооценен. Обнаруженные соединения относятся к редкой группе ацилированных глюкозилцерамидов — липидов, играющих важную роль в поддержании целостности эпидермиса.

Глюкозилцерамиды широко распространены у животных, растений и микроорганизмов и входят в состав клеточных мембран, участвуя в межклеточной сигнализации и поддержании структуры тканей. Однако их ацилированные формы до сих пор не были достоверно описаны у растений. Ученым удалось выделить новые молекулы из рисовых отрубей и расшифровать их химическую структуру с помощью современных спектроскопических методов.

Чтобы оценить биологическую активность соединений, исследователи использовали реконструированные модели человеческого эпидермиса. Они измеряли трансэпидермальную потерю воды — ключевой показатель способности кожи удерживать влагу. Оризацерамид A уже при низких концентрациях значительно снижал потерю воды, указывая на укрепление кожного барьера. Оризацерамиды B и C такого эффекта не показали, что подчеркивает важность тонких различий в структуре молекул.

По словам авторов, решающую роль, вероятно, играет насыщенная жирная кислота в составе оризацерамида A. Помимо косметических перспектив, открытие имеет и фундаментальное значение: разнообразие глюкозилцерамидов используется в эволюционной биологии и молекулярной филогенетике, а новый структурный вариант может изменить представления о путях эволюции липидного обмена.

В дальнейшем ученые планируют изучить биосинтез этих соединений и ферменты, отвечающие за ацилирование. В перспективе 5–10 лет такие исследования могут привести к созданию новых функциональных продуктов питания, косметических ингредиентов и устойчивых биопродуктов на основе отходов переработки риса, повышая их ценность для здоровья и экономики.