Началась третья фаза клинических исследований аллерговакцины

Вакцина от пыльцы березы "Аллергарда" на текущий момент, вне сезона пыления, активно вводится пациентам в рамках третьей фазы клинических испытаний. В будущем можно рассчитывать на высокую эффективность препарата, сообщили ТАСС в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России.

"Третья фаза клинических исследований аллерговакцины "Аллергарда", разработанной Государственным научным центром "Институт иммунологии" ФМБА России, проходит согласно утвержденному Минздравом России протоколу. На сегодняшний день активно идет введение препарата пациентам. Исходя из данных, полученных при проведении первой и второй фаз клинического исследования, можно ожидать высокую эффективность аллерговакцины", - говорится в сообщении.

В ФМБА пояснили, что механизм действия препарата заключается в создании активного иммунитета против главного аллергена пыльцы березы. В настоящее время, вне сезона пыления, происходит введение препарата пациентам. Это делается для того, чтобы в период пыления начать наблюдения за развитием или отсутствием аллергической симптоматики у получивших аллерговакцину и пациентов с плацебо.

Вакцина от пыльцы березы "Аллергарда" разработана Государственным научным центром "Институт иммунологии" ФМБА России. Она была создана на основе уникальной рекомбинантной молекулярной конструкции. Перед ее разработкой были проведены фундаментальные исследования, в ходе которых был картирован мажорный аллерген пыльцы березы. По результатам картирования были установлены участки, отвечающие за развитие иммунного ответа на пыльцу березы, которые и вошли в состав вакцины.