Разработан новый подход к лечению ожирения

Ученые Волгоградского научного центра инновационных лекарственных средств предложили комбинировать уже существующие вещества и проверили, как они воздействуют на снижение массы тела. Результаты исследования обнадеживают: получилось лучше, чем с применением каждого вещества по отдельности.

Как известно, гамма-аминомасляная кислота (ГАМК) является тормозным нейромедиатором центральной нервной системы. У животных с диабетом ГАМК замедляет гибель клеток и стимулирует их восстановление, увеличивая выработку инсулина. То есть при нарушениях углеводного обмена есть смысл дополнительно вводить в организм эту кислоту. Кроме того, она влияет на пищевой центр в мозге и подавляет аппетит.

Волгоградские ученые взяли производные ГАМК и стали давать их подопытным животным вместе с препаратом для лечения сахарного диабета. В эксперименте участвовали лабораторные крысы-самцы из подмосковного питомника. Зверьков откармливали до полукилограммовой массы, а потом лечили. Насильно никого не пичкали, просто предоставили свободный доступ к сливочному маслу, подсолнечной халве и козинакам. Вот подопытные и дорвались. За полгода на такой диете их разнесло.

Потом животные продолжали получать не только высококалорийную еду, но и раствор с исследуемыми веществами. У грызунов, которым раздельно вводили препараты, отмечена лишь тенденция к снижению массы тела и висцерального жира. А растворы в разных комбинациях привели к похудению на 34 и 46 процентов. И это всего за четыре недели! Зафиксировано также более успешное усвоение глюкозы.

«Несмотря на то что использование животных моделей — один из основных подходов при изучении новых методов лечения ожирения и сахарного диабета, следует с осторожностью экстраполировать полученные данные на пациентов. Для подтверждения эффективности у людей необходимы дальнейшие клинические исследования, — подчеркнул член-корреспондент РАН Иван Тюренков. — Основными ограничениями являются относительно небольшой объем выборки и использование крыс одного пола, а также отсутствие информации о безопасности длительного применения».

Результаты исследования опубликованы в медицинском журнале "Ожирение и метаболизм".

По данным Всемирной организации здравоохранения, 38 процентов населения планеты (более 2,6 миллиарда человек) имеют избыточный вес. А к 2030 году прогнозируется рост до 46 процентов.