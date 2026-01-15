Определен ген, подавляющий развитие рака поджелудочной железы

Ученые из Токийского научного университета обнаружили, что ген CTDNEP1 может играть защитную роль при протоковой аденокарциноме поджелудочной железы — самой распространенной и одной из самых смертельно опасных форм этого рака. Работа опубликована в журнале Cancer Genomics & Proteomics (CG&P).

Протоковая аденокарцинома поджелудочной железы (ПАПЖ) составляет более 90% всех случаев рака этого органа и отличается крайне неблагоприятным прогнозом. По данным Global Cancer Observatory за 2022 год, в Японии ежегодно регистрируется более 47 тыс. новых случаев заболевания, а число смертей превышает 40 тыс., что делает рак поджелудочной железы четвёртой ведущей причиной онкологической смертности в стране.

В поиске новых терапевтических подходов аспирантка Маюка Нии и профессор Тадаеси Хаята сосредоточились на гене CTDNEP1, который кодирует фосфатазу, участвующую в регуляции нескольких клеточных процессов. Ранее этот ген связывали с медуллобластомой — детской опухолью головного мозга, а также с подавлением дифференцировки остеокластов. Новые данные указывают на его возможную роль и в онкологии поджелудочной железы.

Исследователи проанализировали геномные и клинические данные 184 пациентов с ПАПЖ из баз The Cancer Genome Atlas и Pan-Cancer Atlas, а также использовали онлайн-инструменты TIMER2.0 и UALCAN для оценки активности гена и состояния иммунного микроокружения опухоли.

Анализ показал, что уровень CTDNEP1 значительно снижен в опухолевых тканях по сравнению со здоровыми, особенно на ранних стадиях заболевания. Низкая экспрессия гена была связана с наличием опасных мутаций в ключевых онкогенах, включая KRAS и TP53, а также с худшей выживаемостью пациентов, особенно при II стадии рака.

Кроме того, CTDNEP1 оказался связан с состоянием опухолевого микроокружения. При его низкой активности формировалась среда, способствующая хроническому воспалению и уклонению опухоли от иммунного ответа. Напротив, при высокой экспрессии гена отмечались более активные метаболические и митохондриальные процессы и более выраженная инфильтрация иммунных клеток.

«Наши результаты показывают, что снижение экспрессии CTDNEP1 происходит на ранних этапах рака поджелудочной железы и может способствовать прогрессированию заболевания», — отметил профессор Хаята.

По его словам, этот ген может рассматриваться как потенциальный маркер ранней диагностики, прогноза и возможная терапевтическая мишень.

В настоящее время команда продолжает исследования на клеточных и животных моделях, чтобы выяснить, как CTDNEP1 влияет на рост опухоли, метастазирование и взаимодействие с иммунной системой. Хотя клиническое значение гена еще предстоит уточнить, ученые считают его перспективным кандидатом для разработки новых подходов к лечению одного из самых агрессивных видов рака.