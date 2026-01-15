Биологи нашли природный протектор от побочных эффектов химиотерапии

Биологи УрФУ продолжают изучать полезные свойства трутовых грибов (таких, как, например, многим знакомая чага, которую часто можно встретить на березах). Свежее исследование показало, что вытяжка из них защищает здоровые клетки от повреждений ДНК при химиотерапии онкобольных, например.

"Это открытие может привести к созданию новых лекарственных средств с тройным эффектом: с одной стороны, повышающие эффективность химиотерапии, а с другой - снижающие ее побочные последствия и риск вторичного опухолеобразования". - уверены ученые.

Теорию проверили на мушках-дрозофилах, чьи клеточные процессы во многом схожи с человеческими, и опубликовали в журнале "Биомедицина".

В качестве протекторов биологи рассмотрели три вида трутовых грибов, распространенных на Урале. Экстракты с химиотерапевтическим препаратом этопозид добавляли в питание мушек, потом проверили генетические повреждения клеток. Результат такой: два экстракта не только не защитили клетки, но и еще усилили разрушительный эффект от препарата, зато третий снизил токсические проявления до нормальных значений.

Теперь нужно изучить защитные механизмы грибов и испытать их на более сложных биологических моделях. Далее - определить схему введения препарата.