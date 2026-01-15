В чем опасность кофе в одноразовых стаканчиках

Если пить по 300 мл кофе в день из полиэтиленового стаканчика, это составляет около 363 000 микропластиковых частиц в год.

С утра мы берем кофе на вынос и редко задумываемся о том, из чего сделана наша кружка. Новое исследование, опубликованное в Journal of Hazardous Materials: Plastics, показывает, что одноразовые стаканчики, особенно пластиковые или с тонким пластиковым слоем, выделяют тысячи микропластиковых частиц прямо в напиток. В мире ежегодно используют примерно 500 миллиардов одноразовых стаканчиков.

Что такое микропластик

Микропластик — это частицы пластика размером от одной тысячной миллиметра до 5 миллиметров, примерно от пылинки до семечка кунжута. Они образуются при разрушении крупных пластиковых изделий или выделяются напрямую из продуктов. Частицы попадают в окружающую среду и пищу, и в конечном итоге могут оказаться в организме человека. Исследования на клетках и животных показали воспаление, окислительный стресс, возможные гормональные нарушения. Кроме того, недавнее исследование показало, что микропластик влияет на кишечные бактерии человека, сказываясь на психическом здоровье и потенциально повышая риск развития рака

Температура как ключевой фактор

Исследователи провели метаанализ 30 научных работ о полиэтилене и полипропилене, из которых выяснилось, что главным фактором выделения микропластика является температура жидкости в стакане. Чем горячее напиток, тем больше частиц отрывается. В ряде исследований фиксировались выбросы от нескольких сотен до более 8 миллионов частиц на литр. Время выдержки кофе в стакане значения практически не имеет — критична именно температура в момент контакта.

Эксперимент с 400 стаканчиками

Команда протестировала 400 стаканчиков из полиэтилена и бумажных с пластиковым покрытием, в которых нам обычно наливают кофе при 5°C и 60°C. Выяснилось, что бумажные чашки выделяют меньше частиц, а полностью пластиковые — до 33 % больше при переходе от холодного напитка к горячему.

Если пить по 300 мл кофе в день из полиэтиленового стаканчика, это составляет около 363 000 микропластиковых частиц в год.

Разница связана с микроструктурой материала. Пластиковые стенки имеют шероховатости и микровыпуклости, которые при нагреве размягчаются и создают новые участки для отделения частиц. Бумажные стаканчики с подкладкой менее подвержены этому эффекту, но тоже выделяют микропластик, хоть и в меньшем количестве.

Как снизить риски

Полностью избежать микропластика из одноразовых стаканчиков невозможно, но его количество можно минимизировать. Для горячих напитков лучше использовать многоразовые кружки из нержавеющей стали, керамики или стекла. Если одноразовая посуда необходима, предпочтительны бумажные чашки с пластиковым покрытием.

Кроме того, не стоит наливать кипяток напрямую: попросите бариста немного охладить напиток, чтобы уменьшить тепловое воздействие на пластиковую подкладку и количество отделяющихся частиц.

«Понимание того, как температура и материал взаимодействуют, помогает делать более безопасный выбор и создавать продукты с меньшим риском», — отмечают авторы исследования.

Для тех, кто ежедневно берет кофе на вынос, эти простые меры могут снизить потенциальное воздействие микропластика.