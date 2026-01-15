Выяснено, как бамбук может снизить уровень сахара в крови

Ученые из Университета Англия Раскин установили, что употребление побегов бамбука улучшает контроль уровня сахара в крови, снижает воспаление и поддерживает здоровье кишечника за счет антиоксидантных и пробиотических эффектов. Результаты исследования опубликованы в журнале Advances in Bamboo Science.

Группа проанализировала все доступные научные данные о потреблении бамбуковых побегов — в обзор вошли как исследования с участием людей, так и эксперименты на клетках.

Анализ показал, что бамбук богат белком, аминокислотами, калием, селеном и витаминами группы B, а также содержит мало жира и умеренное количество клетчатки. В клинических исследованиях его употребление было связано с улучшением контроля сахара в крови и липидного профиля крови, что указывает на потенциальную пользу для людей с диабетом и повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний.

Пищевые волокна бамбука — целлюлоза, гемицеллюлоза и лигнин — способствовали улучшению работы кишечника, а также усиливали антиоксидантную и противовоспалительную активность организма. В лабораторных экспериментах бамбук демонстрировал пробиотический эффект, поддерживая рост полезных кишечных бактерий. Также продукт снижал образование токсичных соединений, таких как акриламид и фуран, которые могут появляться при термической обработке пищи.

В то же время исследователи подчеркивают, что бамбук нельзя считать полностью безопасным продуктом. Некоторые его виды содержат молекулы гликозиды, способные выделять токсичный цианид при употреблении в сыром виде. Однако эти риски, по словам авторов, легко устраняются при правильной предварительной варке побегов.