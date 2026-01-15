Ученые нашли соединения, которые могут помочь лечить болезнь Паркинсона

Учеными Тихоокеанского института биоорганической химии, расположенного во Владивостоке, обнаружены химические соединения, которые в перспективе могут стать основой для лечения болезни Паркинсона. Об этом сообщает Telegram-канал Дальневосточного отделения РАН.

В результате научных экспериментов было обнаружено, что химические соединения получены из винограда сорта Альфа, и синтетические производные 1,4-нафтохинона обеспечивают защиту нейронов от токсического воздействия нейротоксинов.

Именно эти вещества нарушают нормальное функционирование нервной ткани, вызывают необратимое повреждение и даже гибель нервных клеток головного мозга, что приводит к развитию болезни Паркинсона.

Обнаруженные учеными химические соединения блокируют разрушительное воздействие нейротоксинов на клетки. Данные вещества, по мнению специалистов, могут служить основой для создания эффективных нейропротекторных средств в терапии опасной болезни.