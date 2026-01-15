Ученые связали прием антибиотиков с ухудшением психического здоровья

Китайские учёные установили, что чрезмерное применение антибиотиков может нарушать баланс кишечной микрофлоры и снижать уровень важного нейромедиатора, что связано с ростом тревожности и расстройствами настроения.

Исследователи из Первой аффилированной больницы Медицинского университета Чунцина выяснили, что активное использование антибиотиков может негативно влиять не только на физическое, но и на психическое здоровье. Результаты их работы опубликованы в научном журнале Molecular Psychiatry, – сообщает Medicalxpress.

Антибиотики широко применяются для лечения бактериальных инфекций, однако их чрезмерное употребление способно нарушать состав микробиоты кишечника – сообщества полезных микроорганизмов, участвующих в пищеварении и регуляции многих функций организма, включая работу мозга. Учёные напоминают, что кишечник и мозг связаны так называемой осью «кишечник – мозг», через которую осуществляется постоянный обмен сигналами.

В ходе экспериментов на мышах и людях исследователи наблюдали, что приём антибиотиков приводил к заметному снижению уровня короткоцепочечных жирных кислот и нарушению липидного обмена между кишечником и мозгом. Одновременно у животных проявлялось тревожное поведение.

Особое внимание учёные уделили нейромедиатору ацетилхолину, который играет ключевую роль в передаче нервных импульсов. У мышей и людей, принимавших антибиотики, концентрация ацетилхолина оказалась значительно ниже – как в кишечнике, так и в мозге. Это снижение тесно коррелировало с выраженностью тревожных симптомов.

В исследовании участвовали три группы людей: пациенты, недавно прошедшие курс антибиотикотерапии; пациенты с аналогичными заболеваниями, но не принимавшие антибиотики; и здоровые добровольцы. Анализ показал, что у первой группы наблюдалось наиболее выраженное тревожное состояние, а также изменения в составе кишечной микрофлоры – в частности, снижение количества бактерий рода Bacteroides, которые, по мнению учёных, могут быть связаны с выработкой ацетилхолина.

В целом исследование показало, что чрезмерный приём антибиотиков способен не только нарушать баланс кишечной микробиоты, но и повышать тревожность, оказывая негативное влияние на психическое здоровье. Полученные данные могут лечь в основу новых научных работ по изучению связи между антибиотикотерапией и эмоциональным состоянием, а также стать отправной точкой для разработки методов восстановления микробиома кишечника после курса антибиотиков.