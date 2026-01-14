Назван неочевидный фактор, замедляющий мышление у пожилых людей

Фрагментированный ночной сон связан с замедлением скорости мышления на следующий день у пожилых людей, даже если общее время сна остается нормальным. К такому выводу пришли американские исследователи, проанализировав данные длительного наблюдения. Работа опубликована в журнале Sleep Health.

© Газета.Ru

Ученые проанализировали данные проекта Einstein Aging Study, в который вошли 261 человек в возрасте 70 лет и старше, не имевшие деменции. В течение 16 дней участники непрерывно носили на запястье устройство Actiwatch, объективно фиксирующее периоды сна и бодрствования. В отличие от дневников сна, метод актографии основан на регистрации движений и позволяет более точно оценить ночные пробуждения.

Параллельно участники выполняли краткие когнитивные тесты на смартфонах шесть раз в день — утром, несколько раз днем и перед сном. Всего исследователи получили более 20 тысяч валидных оценок. Тесты измеряли скорость обработки информации, рабочую память и способность удерживать визуальные образы.

Ключевым показателем стала так называемая Wake After Sleep Onset (WASO) — суммарное время бодрствования после засыпания. Чем выше этот показатель, тем более прерывистым считается сон. Анализ показал, что люди с более высоким средним уровнем ночных пробуждений в целом хуже справлялись с заданиями на скорость обработки информации.

Более того, выявился и краткосрочный эффект: если конкретной ночью человек бодрствовал дольше обычного, то на следующий день он демонстрировал более медленную реакцию в тестах. Каждые дополнительные 30 минут ночного бодрствования по сравнению с индивидуальной нормой сопровождались заметным снижением скорости выполнения заданий.

При этом общее время сна не оказалось значимым фактором. Ни продолжительность ночного сна, ни дневные дремоты не были статистически связаны с результатами когнитивных тестов. Это указывает на то, что для пожилых людей важнее непрерывность сна, а не количество часов в постели.

Исследователи предполагают, что прерывистый сон может мешать работе глимфатической системы мозга, отвечающей за «очистку» от метаболических отходов во время глубокого сна. Даже кратковременные нарушения этой системы могут отражаться на скорости нейронной передачи и, как следствие, на быстроте мышления.