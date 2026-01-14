Создан аппарат, сообщающий о приближении инфаркта

Студенты и сотрудники Передовой инженерной школы ЮФУ создали аппарат, в реальном времени сообщающий о приближении инфаркта и других проблем у людей с заболеваниями сердца, информирует пресс-служба университета.

© Freepik

«Наша разработка – синтез трех подходов: холтеровское мониторирование для детальной записи ЭКГ, телеметрия для постоянной передачи данных и персональный трекер, который не просто собирает, но и анализирует информацию. Ключевая техническая задача – синхронная регистрация и сопоставление двух потоков данных: параметров сердечно-сосудистой системы (частота сердечных сокращений, вариабельность ритма) и параметров движения (акселерометрия)», – рассказала заведующая лабораторией, аспирант Оксана Шпаковская.

Перечисленные выше показатели позволят вовремя заметить изменения функционального состояния сердечно-сосудистой системы.

Прибор представляет собой портативный аппаратно-программный комплекс, который помимо синхронизации данных дозирует нагрузку и в критический момент отправляет сигналы SOS на смартфоны родственников с геолокацией. Нарушения состояния оцениваются относительно индивидуальной нормы. Техническая новизна заключается в архитектуре интеграции аппаратной части, умных алгоритмов и системы экстренного оповещения.

Физиологические данные передаются через Bluetooth и помещаются в защищенное облачное хранилище, доступ к которому может получить лечащий врач. Также в устройстве предусмотрена функция отправки персональных рекомендаций: например, продолжить тренировку или снизить нагрузку.

Аппарат готовят к выпуску предсерийной партии. Команда студентов-разработчиков договорилась о совместных испытаниях с частным лечебно-диагностическим центром.

