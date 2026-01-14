Названа диета, защищающая от болезни Альцгеймера

Новое исследование международной команды ученых показало, что особенности питания могут быть связаны с биологическими признаками болезни Альцгеймера задолго до появления проблем с памятью. У людей среднего и пожилого возраста, которые строго придерживаются диеты MIND, реже выявляются патологические изменения уровня амилоидного белка — одного из ключевых маркеров этого нейродегенеративного заболевания. Работа опубликована в журнале Nutritional Neuroscience (NN).

Диета MIND (Mediterranean-DASH Intervention for Neurodegenerative Delay) сочетает элементы средиземноморской диеты и диеты DASH и была специально разработана для защиты мозга. Ранее наблюдательные исследования уже связывали ее с более медленным когнитивным снижением, однако биологические механизмы этого эффекта оставались недостаточно изученными.

«Существует пробел в понимании того, какие именно биологические процессы могут объяснять связь между диетой MIND и когнитивным здоровьем», — пояснила ведущий автор исследования Мэри Яннакуллия, профессор питания и пищевого поведения Университет Харокопио.

По ее словам, одним из возможных механизмов является отложение амилоидного бета-белка, которое начинается за многие годы до клинических симптомов болезни Альцгеймера.

В рамках работы ученые проанализировали данные греческого проекта ALBION. В исследование вошли 250 человек без деменции, медианный возраст которых составлял 65 лет. Пищевые привычки оценивались с помощью четырех подробных суточных опросов, проведенных диетологами в разные дни недели. На основе этих данных каждому участнику присваивался балл соблюдения диеты MIND по 15 критериям — от потребления листовых зеленых овощей, ягод, рыбы и цельных зерен до ограничения красного мяса, сладостей и жареной пищи.

Анализ показал, что участники с наивысшей приверженностью диете MIND имели примерно на 57% более низкую вероятность патологически сниженного уровня амилоида бета-42 по сравнению с теми, кто придерживался диеты в наименьшей степени. Даже при учете генетического риска — наличия варианта гена APOE4 — связь между диетой MIND и более благоприятным уровнем биомаркеров сохранялась.